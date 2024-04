Yago deve retornar ao Fluminense após ser emprestado ao Nova Iguaçu

O Fluminense pode ter um reforço para a sequência da temporada. Isso porque o meia Yago, que disputou o Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, pertence ao clube e deve se reapresentar com o fim do Estadual.

O pai de Yago, o ex-jogador Iranildo, revelou que o Fluminense solicitou o retorno de Yago ao término do Campeonato Carioca, entretanto, ele não sacramentou a permanência de seu filho no clube das Laranjeiras.

"A gente vai saber. Tem contrato com o Fluminense até o fim do ano. O clube já solicitou a volta dele. A partir de segunda-feira a gente vai saber o destino, ele se apresenta no clube. Tem algumas propostas, a gente vai sentar e conversar. Ele indo muito bem, com o time todo do Nova Iguaçu, que chegou até as finais. A gente vai sentar e conversar", disse.