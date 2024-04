Walker e Aké desfalcam Manchester City contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões

O Manchester City anunciou nesta segunda-feira a lista de relacionados para o confronto com o Real Madrid, que será realizado nesta terça, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. As principais ausências são os defensores Kyle Walker e Nathan Aké, que estão lesionados.

