Tite vibra com título do Flamengo a dá medalha ao técnico do Nova Iguaçu

ALÔ, NAÇÃO! #ERGAATAÇA - MAIS UMA PRA CONTA! PELA 38ª VEZ, FLAMENGO NO TOPO DO RIO DE JANEIRO! pic.twitter.com/pke66gn2Z6

? Flamengo (@Flamengo) April 7, 2024

Passada a partida, Tite surpreendeu a todos ao fazer questão de dar sua medalha ao técnico Carlos Vitor, do Nova Iguaçu, pela campanha fora da curva do time da Baixada Fluminense, eliminando o Vasco da Gama na semifinal e deixando o Botafogo, outro grande clube do Rio de Janeiro, fora do mata-mata decisivo do Carioca.

"Primeiro, ele merece. Ele não tem todos os recursos que eu tenho, a estrutura que o Flamengo proporciona. Então, o melhor trabalho foi dele. Eu falei isso antes. Claro que eu quero uma medalha também depois. Mas em dois jogos não teve porrada, não teve bastidor, quem veio para as duas finais viu futebol", declarou.

O Flamengo chegou ao seu 38ª título de Campeonato Carioca. Além disso, foi a sétima conquista de Estadual de forma invicta na história do clube.