São Paulo vende mais de 40 mil ingressos para estreia no Morumbis pela Libertadores 2024

Na busca pela primeira vitória, o São Paulo encara o Cobresal-CHI pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A equipe contará com o apoio da torcida no Morumbis.

Até o momento, mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o compromisso. Essa será a estreia do Tricolor na casa são-paulina nesta edição do torneio continental.

Na estreia, o São Paulo perdeu do Talleres por 2 a 1, na Argentina. O revés aumentou a má fase que paira no clube do Morumbis.