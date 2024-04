São Paulo tem semana com Libertadores no Morumbis e estreia no Brasileiro

O São Paulo tem mais uma semana decisiva pela frente, com Libertadores no Morumbis e estreia no Campeonato Brasileiro. A competição continental será o primeiro compromisso.

Às 21h30 (de Brasília), o Tricolor duela contra o Cobresal-CHI nessa quarta-feira (10). Na lanterna do Grupo B, o time de Carpini está atrás do time chileno (1), do Barcelona-EQU (1) e Talleres (3).

Na estreia, o São Paulo perdeu para o time argentino por 2 a 1, fora de casa, e precisa da vitória para não se complicar. Os dois melhores de cada chave avançam e o terceiro vai para a Sul-Americana.