São Paulo não termina um jogo sem sofrer gol há quatro partidas

Na temporada, a defesa base do Tricolor é: Rafael, Igor Vinícius, Diego Costa, Arboleda e Welington. O problema, porém, não é somente dos jogadores da defesa, mas do time como um todo.

Em busca de resolver essa e outras falhas, o São Paulo enfrenta o Cobresal pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira (10), no Morumbis.

