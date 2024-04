Santos faz acordo com STJD, e punição cai para três jogos sem torcida no BR

O Peixe estreia na Série B do Campeonato Brasileiro na próxima sexta-feira, contra o Paysandu, na Vila Belmiro. A partida será a primeira com a punição imposta ao clube.

Relembre o caso que causou a punição

Perto do fim da partida entre Santos e Fortaleza, que resultou no rebaixamento do Peixe, bombas começaram a ser estouradas nos arredores da Vila Belmiro. A situação ficou ainda pior quando saiu o segundo gol do Leão. Explosivos foram arremessados para dentro do gramado. Cadeiras foram quebradas e arremessadas no campo, assim como chinelos, papel higiênico e até mesmo assentos sanitários.

Imediatamente, o árbitro acabou o jogo e correu para o vestiário, assim como os jogadores do Fortaleza. Os atletas do Peixe ainda esperaram por alguns minutos no centro do gramado, alguns chorando.

Do lado de fora, torcedores depredaram o entorno do Estádio Urbano Caldeira. E um grupo de pessoas tentou invadir o estádio, mas foi contido pela Polícia Militar.

Além disso, diversos veículos foram queimados. Apenas na Rua Tiradentes foram quatro carros carbonizados, incluindo o da família de Steven Mendoza, ex-jogador do Santos. Nas proximidades, quatro ônibus foram atacados e incendiados.