Rodrigo Nestor revela ansiedade para voltar a jogar pelo São Paulo

Nesta segunda-feira, o meia Rodrigo Nestor foi liberado para voltar a ser relacionado pelo São Paulo contra o Cobresal, pela Libertadores. O Cria de Cotia revelou que está ansioso para a volta aos gramados.

"Estou muito ansioso. A expectativa é máxima para que dê certo. Eu já joguei uma vez, mas era sem torcida. Poder ver o Morumbis lotado e aproveitar esse momento. Desfrutar desse momento, porque é um clube grande, que combina com a competição. Essa equipe também tem a cara da Libertadores", disse.

O jogador sofreu uma lesão no joelho esquerdo em novembro do ano passado. Antes, ele foi o herói da conquista da Copa do Brasil, marcando o gol do título inédito contra o Flamengo, no Morumbis.