RB Bragantino desembarca na Argentina para duelo contra o Racing pela Sul-Americana

O RB Bragantino busca conquistar mais uma vitória na competição, após vencer o Coquimbo Unido-CHI na estreia por 1 a 0. O time de Bragança Paulista integra o Grupo H do torneio, que, além do time chileno e do Racing, conta com o Sportivo Luqueño-PAR.

A equipe comandada por Pedro Caixinha planeja deixar para trás as eliminações na Copa Libertadores e no Campeonato Paulista. O RB Bragantino, ao lado do Racing, é um dos favoritos de sua chave para avançar ao mata-mata da Copa Sul-Americana.