Quinto lugar em Londres 2012, Marílson fala sobre expectativa para Olimpíadas

As Olimpíadas de Paris 2024 estão cada vez mais perto e uma das modalidades presentes é a Maratona. Quinto lugar nos Jogos de Londres 2012, Marílson dos Santos falou sobre a expectativa do Brasil numa das provas mais tradicionais do torneio.

O ex-fundista destacou Daniel Nascimento Ferreira e acredita que o corredor pode ter um desempenho positivo.

"O Brasil vai bem representado, principalmente o Danielzinho, que está muito bem e o recordista sul-americano. É um atleta que vai poder nos representar nas Olimpíadas e poderá fazer um grande resultado. Eu torço para que ele se sinta bem, chegar bem preparado e desempenhar tudo aquilo que ele almeja", disse em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.