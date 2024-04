Protagonista, Everton Cebolinha volta a exaltar Tite após título carioca no Flamengo

Um dos protagonistas do Flamengo no recente título carioca, Everton Cebolinha manteve a boa fase do fim de 2023. Após um começo abaixo do esperado, o jogador fez questão de exaltar o técnico Tite pela volta por cima.

"Devo muito ao Tite sobre resgatar a confiança. Assim que chegou, teve uma conversa comigo que acabou me despertando, falando que eu não era aquele jogador que ele conheceu, que precisava muito mais de mim" contou.

Ao falar sobre a evolução sob o comando de Tite, Cebolinha deu a entender que outros técnicos não tiveram a mesma transparência no trato.