Presidente do Santos garante três ou mais reforços para Série B, e Carille aponta posições

O Santos deve contar com novidades para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o presidente Marcelo Teixeira garantiu que o clube contratará três ou mais jogadores após o vice do Campeonato Paulista.

"Não posso falar quem são e quantos são pois não estão assinados. O empecilho era o transferban, que resolvemos. Agora podemos registrar esses atletas. Não são na proporção do início do ano, mas são contratações pontuais para uma condição melhor para o Brasileiro. Podem ser três ou um pouco mais", disse.

O Peixe ficou com o segundo lugar do Estadual após perder por 2 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, no domingo. Ao longo do torneio, a comissão técnica e a diretoria identificaram possíveis reforços e posições carentes.