Presidente do Corinthians nega ser fonte, e antiga gestão vai cobrar retratação por notícia sobre carros

"Diferentemente do citado na matéria jornalística mencionada no requerimento em questão, não concedi qualquer entrevista asseverando que o Clube possuiria de '15 a 20 carros blindados'", defendeu-se Augusto em resposta oficial ao CD.

A reportagem da Gazeta Esportiva entrou em contato com Wanderley Nogueira e Blog do Macedo.

"Li uma postagem do Blog do Macedo, no ar, dando o crédito. E quando o Macedo fez uma correção, também li no programa. E publiquei nas redes sociais. Pelo que observei, não eram carros blindados. Era um carro blindado, alugado e já devolvido à locadora", comentou o jornalista da Jovem Pan.

"No dia 7 de março eu publiquei a informação que a nova direção tinha se deparado com uma frota de 15 carros de alto padrão, dentre eles alguns blindados. À noite, uma pessoa me ligou e me atualizou sobre a informação, dizendo que não era aquilo que eu havia publicado. No dia 8 de março, dia seguinte à primeira publicação, eu fiz a correção da informação, onde publiquei que a frota era de 15 a 20 carros e que não eram carros de alto padrão, mas havia alguns deles blindados. A informação foi corrigida e é semelhante à versão apresentada pelo Augusto Melo ao Conselho. Eu só havia ficado na dúvida se era um ou dois carros blindados, por isso não fui exato na segunda publicação. Um detalhe muito importante é que a correção da informação foi feita antes da manifestação do Duílio nas redes sociais e antes dele encaminhar a solicitação de explicações ao Conselho Deliberativo. Em nenhum momento eu citei que eram 15 carros blindados, não sei da onde surgiu isso", comentou Macedo.

A intenção dos diretores ligados à gestão anterior é notificar extrajudicialmente Wanderley e Macedo para que ambos prestem esclarecimentos e se retratem de maneira categórica por suas publicações. A tendência é que até o fim da semana os dois responsáveis pela informação sejam comunicados.