Pinheiros vence Troféu Adhemar, Anny e Matheus são os destaques

Por Estados, São Paulo ganhou 77 medalhas (22 de ouro, 25 de prata e 30 de bronze); com Santa Catarina em segundo ? 13 medalhas (9 de ouro e 4 de prata); Minas Gerais em terceiro ? 15 (6, 6 e 3); Paraná em quarto ? 7 (2, 2 e 3); e Distrito Federal em quinto ? 6 (2, 1 e 3).

Entre as Universidades o destaque foi a UEM, de Maringá, Paraná, que veio a competição com 30 atletas e foi a campeã geral (613,5 pontos) e também no feminino (298) e masculino (315,5). A Medicina Einstein, de São Paulo, foi a vice-campeã no geral (140,5 pontos) e segunda no feminino (112). A terceira colocada foi a equipe da Medicina Mogi (120 pontos), também a terceira no feminino (74 pontos).

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com apenas seis atletas, ficou na segunda colocação no masculino (89 pontos) e a Medicina USP em terceiro (53 pontos).