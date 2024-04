Palmeiras goleia Santos e conquista Liga de Desenvolvimento sub-13 da CBF

Nesta segunda-feira, o Palmeiras goleou o Santos por 5 a 0 e conquistou o título da Liga de Desenvolvimento sub-13 da CBF. A partida foi disputada no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul-RS. Os gols do jogo foram marcados por Danilo Ribeiro, Pedro Morelli, Maxsuel, Davi Lucas e Maicon Vinicius.

Esta é a segunda vez que o Alviverde é campeão da Liga de Desenvolvimento, principal torneio da categoria no país. Em 2021, o Palestra levantou a taça após superar o Flamengo na decisão.

Com o resultado, o Palmeiras garantiu a vaga para a disputa da Libertadores Sub-13, que ocorrerá em agosto, no Paraguai.