Nova diretoria da Gaviões da Fiel se reúne com presidente do Corinthians; veja temas abordados

O encontro dos organizados com o presidente Augusto Melo acontece em meio a protestos por conta do valor dos ingressos para o jogo contra o Nacional-PAR, nesta terça-feira, na Neo Química Arena. O ticket médio para a partida da segunda rodada da Copa Sul-Americana passa da casa dos R$ 260.

Veja a nota completa da Gaviões da Fiel no Instagram:

Nesta segunda-feira (8), a diretoria do Gaviões da Fiel se reuniu com Augusto Melo, presidente do Corinthians, no Parque São Jorge, para apresentar a nova liderança da Torcida e iniciar o diálogo sobre as pautas que envolvem o clube.

No encontro de hoje, a diretoria do Gaviões abordou temas importantes, entre eles, o valor dos ingressos, festa da torcida na arquibancada, planejamento do futebol, financeiro e marketing do clube, locação da Arena para eventos e também o projeto de integração entre clube, jogadores e torcida.

Ao longo das próximas semanas, o Gaviões vai reestruturar a sua Comissão Interna formada por sócios para acompanhar os diversos temas do Corinthians, além de organizar reuniões com suas lideranças e sócios para compartilhar em detalhes os assuntos abordados nesta reunião.

Seguiremos com o nosso papel fiscalizador e atuante em prol do melhor para o Corinthians.