Milito explica mudanças que ajudaram o Atlético-MG a vencer o Cruzeiro na final do Mineiro

O Atlético-MG venceu o Cruzeiro neste domingo por 3 a 1 (5 a 3 no agregado), no Mineirão, e conquistou o título do Campeonato Mineiro. O técnico Gabriel Milito falou após o jogo e explicou as mudanças que ajudaram o Galo a virar o jogo e se tornar campeão.

"Precisávamos fazer outro gol para ganhar. Um empate não valia. Então, mesmo que conseguimos empatar, seguimos com esse plano de jogo, de sermos ofensivos. Era muito importante que a gente finalizasse nossos ataques", disse na coletiva pós-jogo.