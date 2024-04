Internacional anuncia contratação do goleiro Fabrício, ex-Nova Iguaçu

O Internacional anunciou nesta segunda-feira a contratação do experiente goleiro Fabrício, destaque do Nova Iguaçu na histórica campanha do Campeonato Carioca 2024. O atleta, de 38 anos, assinou com o Colorado até o final desta temporada, e já teve seu nome registrado no BID da CBF.

"O Sport Club Internacional concluiu as negociações para a contração do goleiro Fabrício. O jogador, que foi destaque do Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu, assina até o final de 2024 com o Clube do Povo", divulgou o clube em nota oficial.

Fabrício se junta a Anthoni, Ivan e Rochet, outros goleiros do elenco do Internacional. O atleta é a 11ª contratação do clube gaúcho para o ano de 2024.