Guardiola projeta confronto difícil com o Real Madrid pela Champions e lamenta desfalques

PEP ? We focus on what we have to do, discover the strength points of our rival and go for it. Focus on the football game. pic.twitter.com/S6z5GlMTAC

? Manchester City (@ManCity) April 8, 2024





Questionado sobre Jude Bellingham, jogador do Real Madrid e da Inglaterra, Pep Guardiola o elogiou, ressaltando a mentalidade do jogador.

"Ele jogou contra nós pelo Dortmund quando tinha 17 anos. Não apenas as habilidades. O que faz a diferença é o que ele tem na cabeça. Ele também encontrou com treinadores como Ancelotti, que encontrou sua posição ideal. Ele também é brilhante com a seleção nacional. Ele tem 20 anos e uma carreira incrível pela frente", disse.