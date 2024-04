Fluminense x Colo-Colo: veja prováveis escalações e onde assistir ao confronto pela Libertadores

Após estrear com empate por 1 a 1 com o Alianza Lima, no Peru, pelo Grupo A da Copa Libertadores, o Fluminense busca a primeira vitória no torneio. O atual campeão recebe, pela segunda rodada, o Colo-Colo, do Chile, a partir das 21h (de Brasília), desta terça-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O confronto terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming Paramount+.

A partida se desenha muito complicada para o Fluminense, já que o Colo-Colo lidera a chave após estrear fazendo 1 a 0, no Chile, diante do Cerro Porteño, do Paraguai. Por isso, o técnico Fernando Diniz conta com o apoio da torcida para buscar o primeiro triunfo.