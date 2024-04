Endrick é eleito o craque do Paulistão, e Rômulo brilha com três prêmios

O atacante Endrick, do Palmeiras, que se destacou na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, jogo que deu o título de campeão paulista para o clube no último domingo, foi eleito o craque do Campeonato Paulista. Outro destaque foi o meio-campista Rômulo, que recebeu três prêmios.

Ambos os jogadores estão na seleção do Campeonato Paulista, com os eleitos melhores jogadores da competição de acordo com técnicos e capitães dos times. Além de estar no time ideal, Rômulo também venceu os troféus de Craque do Interior e Revelação do torneio.

O meio-campista se destacou pelo Novorizontino, equipe pela qual disputou o Estadual. Pelo Tigre do Vale, o jogador fez 12 jogos marcou três gols e deu duas assistências. Destaque da equipe, chamou atenção do Palmeiras e foi anunciado pelo clube em fevereiro. Contudo, se juntou ao clube comandado por Abel Ferreira após a eliminação do Novorizontino na semifinal da competição.