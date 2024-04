Corinthians x Nacional-PAR: veja prováveis escalações e informações do jogo válido pela Sul-Americana

O Corinthians recebe a equipe do Nacional-PAR nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), no gramado da Neo Química Arena, em Itaquera. O duelo é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Timão busca sua primeira vitória no torneio continental, já que empatou na estreia com o Racing-URU por 1 a 1, em Montevidéu. A equipe comandada por António Oliveira está na segunda colocação do grupo F, atrás do Argentinos Juniors, que venceu o Nacional-PAR na primeira rodada por 3 a 2.

Para o duelo diante dos paraguaios, o técnico António Oliveira terá duas ausências certas: o volante Maycon e o lateral esquerdo Palacios. A dupla não se encontra 100% fisicamente e deve demorar mais um tempo para retornar aos gramados. Já o meia Igor Coronado, recuperado de dengue, vem participando parcialmente de treinos com o grupo e pode voltar a ser relacionado.