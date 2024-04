Corinthians encerra preparação para jogo contra Nacional-PAR; veja provável escalação

Na estreia da Sul-Americana, o Corinthians empatou por 1 a 1 com o Racing-URU, em Montevidéu. É fundamental para o Timão vencer o Nacional-PAR, que estreou perdendo para o Argentinos Juniors na competição.

Veja como foi o treino:

Os atletas tiveram uma ativação física na academia antes de aquecerem no gramado. Depois, o técnico António Oliveira organizou uma atividade tática para realizar os últimos ajustes na equipe que deve iniciar a partida diante dos paraguaios.

Após o trabalho no gramado, os jogadores iniciaram a concentração no Hotel Gildásio Miranda, dentro do CT. A delegação ficará por lá até amanhã, antes da saída para o estádio.