Com volta de Vini Jr., Real Madrid divulga relacionados para duelo com o Manchester City

Pela manhã desta segunda-feira, o Real Madrid divulgou os 23 atletas relacionados para o jogo de ida das quartas de final da Champions League contra o Manchester City, que ocorrerá nesta terça, às 16h (de Brasília). Vinicius Júnior, que desfalcou a equipe no último compromisso por conta de suspensão, estará à disposição do técnico Carlo Ancelotti.

O time espanhol terá apenas dois desfalques para o duelo. Enquanto o goleiro Courtois se recupera de uma ruptura no menisco do joelho direito, o zagueiro Alaba tem uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Uma das boas notícias de Carlo Ancelotti é que o zagueiro brasileiro Éder Militão se recuperou de uma grave lesão no joelho e voltou a ser relacionado no último jogo, contra o Athletic Bilbao. Ele entrou em campo nos minutos finais e novamente estará à disposição contra o Manchester City.