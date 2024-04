Com gol nos acréscimos, Inter de Milão vence Udinese e mantém vantagem na ponta do Italiano

Nesta segunda-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Italiano,aInter de Milão bateu, de virada, a Udinese pelo placar de 2 a 1, no Bluenergy Stadium. Os mandantes abriram o placar no primeiro tempo, porém, de pênalti, Calhanoglu deixou tudo igual e, no fim, Frattesi garantiu a vitória.

Assim, o clube de Milão, já classificado para a próxima Liga dos Campeões, chega aos 82 pontos contabilizados e lidera o torneio nacional. O Milan, que venceu na rodada, tem 68 unidades somadas e ocupa a segunda colocação. A Udinese, por sua vez, permanece no 15º lugar com 28 pontos.

Pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão volta aos gramados, no próximo domingo (14), para encarar o Cagliari, no Giuseppe Meazza, às 15h45 (de Brasília). Já a Udinese, no mesmo dia, às 13h, recebe a Roma, no Bluenergy Stadium.