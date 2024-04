Com Arrascaeta eleito craque do campeonato, campeão Flamengo domina seleção do Cariocão 2024

Na noite desta segunda-feira, ocorreu o evento de premiação do Campeonato Carioca 2024. O Flamengo, que ergueu seu 38º título estadual no último domingo ao vencer o Nova Iguaçu por 4 a 0 no placar agregado, dominou a seleção do torneio.

No total, o Rubro-Negro carioca teve oito jogadores escolhidos para integrar o melhor time desta edição do Cariocão. Rossi entrou como goleiro e a zaga foi formada praticamente apenas por atletas do Fla, com Fabrício Bruno, Léo Pereira e Varela. Lucas Piton, do Vasco, completou a linha defensiva do lado esquerdo.

O meio-campo também não foi diferente e teve não só três atletas flamenguistas, mas também um do vice-campeão Nova Iguaçu: Bill aparece ao lado dos rubro-negros Arrascaeta, Nicolás De la Cruz e Erick Pulgar.