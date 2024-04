Chapecoense anuncia contratação por empréstimo de Rubens, meia do Grêmio

A Chapecoense anunciou nesta segunda-feira a contratação do meia Rubens Ricoldi, que pertence ao Grêmio. O jogador assinou vínculo de empréstimo com o time catarinense até o fim de novembro de 2024.

"A Associação Chapecoense de Futebol oficializou a contratação de mais um reforço para os compromissos da sequência da temporada. Trata-se do meio-campista Rubens Ricoldi, 21 anos, que pertence ao Grêmio-RS e firmou vínculo de empréstimo com a equipe alviverde até 30 de novembro de 2024", anunciou a Chape em nota oficial.

Rubens foi um dos destaques do Sub-20 do Grêmio em 2023, quando marcou 14 gols em 31 partidas. O meia foi promovido ao time profissional do Tricolor e disputou quatro jogos no Campeonato Gaúcho desta temporada - todos saindo do banco de reservas.