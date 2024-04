Campeão paulista, Endrick conquista último título pelo Palmeiras antes de ir ao Real Madrid

Antes de se transferir, o atacante ainda vai disputar partidas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, mas não ficará no time até o final da temporada. Vendido ao Real Madrid desde dezembro de 2022, Endrick se apresenta ao time espanhol em julho deste ano, quando completa 18 anos.

A joia deixa o Verdão com cinco títulos no profissional: dois Campeonatos Paulistas (2022 e 2023), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e uma Supercopa do Brasil (2023). Desde cedo, Endrick também somou conquistas nas categorias de base do clube.

Ele é o único jogador na história do Palmeiras a ter levantado taças em todos os estágios possíveis, do sub-11 ao profissional. Endrick tem um Campeonato Paulista sub-11 (2017), um Campeonato Paulista sub-13 (2018), dois Campeonatos Paulistas sub-15 (2019 e 2021), um Campeonato Paulista sub-20 (2021), um Campeonato Brasileiro sub-20 (2022), uma Copa do Brasil sub-17 (2022) e uma Copa São Paulo de Futebol Júnior (2022) no período em que atuou pela base.

Na temporada atual pelo Palmeiras, Endrick possui dois gols e uma assistência em nove jogos disputados. O atleta foi titular na final do Paulista contra o Santos, e sofreu o pênalti que originou o primeiro tento, marcado por Raphael Veiga.