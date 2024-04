Artilheiro, Flaco cita tempo de adaptação no Palmeiras e destaca parceria com Endrick: "Desfrutei muito"

O atacante Flaco López terminou o Campeonato Paulista como artilheiro. No Estadual, o atleta ajudou o Palmeiras com dez gols marcados, incluindo um hat-trick nas quartas de final. O argentino citou o tempo de adaptação no clube e comentou a parceria com Endrick.

"Foi o primeiro campeonato que fui mais protagonista para o time. Feliz pelo trabalho de todos. Ontem mais uma vez foi bem feito e conseguimos mais uma taça. Levava tempo esperando, nesse ano tive mais oportunidade e também mais tranquilo para aproveitar ao máximo as oportunidades e feliz por isso. Não penso no que passou. Desfruto de todos os momentos pensando no que posso melhorar pelas coisas que vem pela frente", disse durante zona mista antes da premiação do Campeonato Paulista.

"O físico mudou também, estou ganhando mais massa muscular e deu essa confiança para brigar um pouco mais. Trabalho de todo mundo que está dando fruto", seguiu