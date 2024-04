Após vice, Carille terá duas semanas para preparar o Santos para nova "Copa do Mundo"

Após perder para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, o Santos já está pensando no futuro. O foco do clube agora é a Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico Fábio Carille terá um bom tempo para trabalhar as suas ideias antes do início do torneio.

Neste domingo, o comandante destacou que a liga nacional passa a ser a nova Copa do Mundo e que só agora ele vai estuar os adversários que o time terá pela frente.

"A nossa Copa do Mundo era o Campeonato Paulista, não olhei para os outros times além dos que a gente enfrentou. E acredito que os times vão mudar. O Ituano caiu e deve dar uma resposta na questão de qualificação. A gente sempre quer mais. Mas também isso muito inclui o meu trabalho", disse.