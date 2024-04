Ao lado de Cappelletti, André Baran se sagra campeão do Pure Beach

Na noite do último sábado, o catarinense André Baran conquistou o título do Pure Beach, torneio BT 400 na Praia do Francês, ao lado de seu parceiro, o italiano Michele Cappelletti. Na decisão, eles superaram a dupla Daniel Mola, que treina em Campinas, e Giovanni Cariani, paranaense de Maringá, por 6/1 7/6 (7/4).

Como premiação, os atletas levaram para casa US$ 35 mil (R$ 175 mil). A competição é uma das maiores do mundo e conta com 1200 participantes, de 10 países diferentes.