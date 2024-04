Ancelotti comenta mudanças do Real Madrid em relação ao último jogo contra o City

? @MrAncelotti dirigirá ante el Manchester City su partido 200 en la Champions.

? Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 7, 2024

Ancelotti e Guardiola se enfrentarão pela maior competição de clubes do mundo mais uma vez. O técnico do Real Madrid falou sobre as comparações entre os dois profissionais.

"Isso não me incomoda [as comparações]. Guardiola é um grande treinador e não me incomoda o que as pessoas pensam de mim. Eu me importo com o que o meu clube pensa", disse.

O italiano também garantiu que ainda não definiu seus 11 titulares para o duelo decisivo. Segundo ele, ainda resta uma dúvida.

"Não comuniquei nada aos jogadores [sobre a escalação], só tenho uma dúvida, e amanhã informarei a equipe", contou.