Análise: Palmeiras de Abel reforça autoridade no Paulistão ao vencer Santos no Allianz Parque

Por Iúri Medeiros

Em um Allianz Parque lotado, o Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0 no último domingo, e se sagrou tricampeão paulista. O resultado reforça a autoridade da equipe comandada por Abel Ferreira no Estadual mais difícil do país.

Para o duelo, Abel Ferreira mexeu na estrutura do time. Piquerez atuou como uma espécie de zagueiro pela esquerda, dando liberdade para Lázaro atacar o corredor do setor. Na direita, Gustavo Gómez entrou na vaga de Marcos Rocha e, por vezes, funcionou como lateral direito, enquanto Mayke ocupou a ala.