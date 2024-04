Adversário do São Paulo, Cobresal é o lanterna do Campeonato Chileno

Após a derrota na estreia, o São Paulo busca vencer para não se complicar na fase de grupos da Libertadores. Assim como o Tricolor, o Cobresal vive má fase.

O time chileno não triunfa há nove jogos: Unión Espanhola (1 a 0 e 2 a 2), Cobreloa (2 a 1), Huachipato (2 a 1), Deportivo Iquique (1 a 0), Universidad do Chile (2 a 2), Palestino (2 a 0), Barcelona-EQU (1 a 1) e Universidad Católica (2 a 0). Foram seis derrotas e três empates.

Com isso, a última vitória do Cobresal foi frente à Universidad do Chile por 4 a 3, ainda no ano passado. Diante disso, a equipe ocupa a 16ª e última colocação do Campeonato Chileno, com dois pontos.