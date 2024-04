Abel enfim é premiado, e Santos domina time ideal do Paulista; veja escalação

Nesta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol premiou os melhores jogadores do Campeonato Paulista de 2024. O torneio chegou ao fim neste domingo, com o título do Palmeiras, que venceu o Santos por 2 a 0, no Allianz Parque.

Os dois finalistas, aliás, dominaram a seleção do campeonato. O Peixe foi representado por seis jogadores, enquanto o Alviverde teve três nomes. Ainda há um atleta do Novorizontino e outro do Red Bull Bragantino.

O time ideal, portanto, ficou com: João Paulo (Santos); Hayner (Santos), Joaquim (Santos), Murilo (Palmeiras) e Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino); Joãos Schmidt (Santos), Diego Pituca (Santos) e Rômulo (Novorizontino); Endrick (Palmeiras), Flaco López (Palmeiras) e Guilherme (Santos).