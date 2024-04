Subir mais de 400 degraus e aposta no rival: torcedores do Santos fazem promessas antes de final

Um torcedor, que marcou presença no treino aberto do Santos neste sábado, afirmou que, além de se aventurar no Monte Serrat, vai fazer o escudo do Santos na cabeça. Outra santista também disse à reportagem que fará uma tatuagem relacionada ao Peixe, mas ainda não sabe onde.

Já outro fã vai fazer algo diferente. Ele decidiu que vai apostar no Palmeiras. Ele afirmou que todo time que ele investe dinheiro acaba sendo derrotado. No jogo de ida, ele também apostou no rival.

Por outro lado, tem muito torcedor do Santos com medo de se arriscar. Isso porque muitos prometeram algo caso o Alvinegro Praiano não fosse rebaixado e, como não deu certo, evitaram fazer novas promessas neste ano.

O Santos venceu a ida por 1 a 0, na Vila Belmiro, e precisa de apenas um empate na volta para ser campeão. O jogo contra o Palmeiras está marcado para este domingo, às 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque.