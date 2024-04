Rony destaca dificuldade do Paulista após título do Palmeiras contra Santos: "Um dos mais difíceis"

O atacante Rony destacou a força do Campeonato Paulista após mais um título do Palmeiras, dessa vez contra o Santos. A equipe comandada por Abel Ferreira venceu o Peixe por 2 a 0, neste domingo, e se sagrou tricampeã estadual em frente aos seus torcedores, no Allianz Parque.

"O Abel parabenizou todo mundo, é um motivo de muito orgulho, satisfação, participar de mais um grande título. O estadual de São Paulo é muito difícil, é uma das competições mais difíceis que tem. Está todo mundo de parabéns, isso aumenta nosso sarrafo e responsabilidade. Sabemos da cobrança da torcida para ganhar títulos e brigar por todos. Houve desconfiança de muita gente, mas mais uma vez mostramos nossa força dentro de casa", comentou o camisa 10 à Cazé TV.

"Disputamos o título diante de uma grande equipe como o Santos, foram muito bem no primeiro jogo. Tivemos tranquilidade, o Abel passou confiança para a gente. Acredito que isso nos dá tranquilidade para chegar em campo e fazer nosso melhor. Está todo mundo de parabéns, aumentamos nossa responsabilidade. Agora, é comemorar, descansar, porque quarta vamos virar a chavinha, a Libertadores está aí", complementou.