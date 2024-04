Resumo esportivo: Patrícia/Duda e Arthur Lanci/Evandro ganham título no vôlei de praia

Vôlei de praia



Foram definidos os campeões da etapa de Saquarema do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. No feminino, Ana Patrícia e Duda levaram a taça com o trinfo sobre Elize e Thâmela por 21-17 e 21-18. No masculino, o vencedores foram Arthur Lanci e Evandro, superando Pedro e Gabriel Santiago com um duplo 21-14.

Atletismo



Grandes resultados para representantes femininas do Brasil no Challenge Hugo La Nasa, no Uruguai. Ana Carolina Azevedo venceu a prova dos 200 metros rasos (tempo de 23s48) com outra brasileira no pódio: Vitória Rosa cruzou em terceiro (23s97).

Marcha Atlética



Matheus Correa e Gabriela Muniz conquistaram as medalhas de ouro dos 20.000 m da marcha atlética, na manhã deste domingo (7/4), no Troféu Adhemar Ferreira da Silva, em Bragança Paulista, evento da categoria 'E' da World Athletics para os atletas que buscam pontos no Ranking da corrida olímpica até os Jogos de Paris, na França.