Reforço para 2024, Bobadilla vive momento abaixo no São Paulo

Diante das lesões no elenco, o volante pode ter mais minutos no confronto contra o Cobresal-CHI. A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira, no Morumbis.

Na estreia, o time de Carpini perdeu por 2 a 1 para o Talleres, na Argentina, pela estreia na Libertadores. Lanterna do Grupo B, o São Paulo está atrás do time chileno (1), do Barcelona-EQU (1) e dos argentinos (3).