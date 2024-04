Presidente do Palmeiras dispara contra John Textor: "Grande vergonha do futebol brasileiro"

Os nomes dos jogadores supostamente envolvidos não foram publicados por John Textor na nota oficial. "Tais provas só devem ser apresentadas a procuradores e investigadores governamentais nomeados constitucionalmente. Não tenho intenção de colocar esses indivíduos em perigo antes que eles possam agir para se defenderem e proteger", afirmou.

Textor garante ter apresentado as provas de manipulação à Justiça Desportiva e lamenta que as denúncias não tenham tomado o caminho que desejava. Além de citar o suposto envolvimento de jogadores, o empresário se diz preparado para demonstrar combinações entre árbitros de campo e árbitros de vídeo para interferir em resultados de partidas. O Botafogo chegou a abrir 13 pontos de vantagem na liderança do Brasileiro 2023, mas sucumbiu no segundo turno, foi ultrapassado pelo Palmeiras e ficou fora até da fase de grupos da Libertadores 2024.

Quando Textor disse ter "evidências pesadas" de manipulação a favor do Palmeiras, o clube rebateu. "O Palmeiras vem adotando todas as medidas jurídicas cabíveis contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e não pretende se manifestar novamente sobre a bizarra tentativa do caricato cartola de justificar a perda do título brasileiro de 2023. Confiamos que as autoridades competentes tomarão as providências necessárias com a urgência que o tema exige", diz a nota.

O clube do Morumbi, citado por Textor no comunicado seu site oficial, também decidiu se manifestar. "O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultado feitas pelo dono da SAF Botafogo. Tal afirmação sem nenhum vestígio de prova ataca a idoneidade de jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo FC em seus 94 anos de história. O clube já acionou seu departamento jurídico, que estudará e tomará as medidas cabíveis na esfera legal", diz o comunicado.

Em sua nota, Textor também citou a vitória do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Fortaleza, construída com gols de Endrick, Rony (2) e Dudu, pela 35ª rodada do Brasileiro 2022, no Allianz Parque. De forma equivocada, o empresário diz que o resultado "ajudou a garantir" o título, uma vez que o time alviverde já entrou em campo como campeão após o tropeço do Inter contra o América-MG. Segundo o norte-americano, o jogo foi "manipulado por, pelo menos, quatro jogadores do Fortaleza".