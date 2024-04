Palmeiras terá Lázaro e Santos vai com Morelos para final do Paulistão; veja escalações

Palmeiras e Santos estão definidos para a grande final do Campeonato Paulista de 2024. O Verdão conta como grande novidade a entrada do meia-atacante Lázaro no time titular, enquanto o Peixe teve que fazer uma alteração na equipe.

Além de Lázaro, Abel Ferreira optou pelo retorno de Gustavo Gómez, que se recuperou de lesão e já havia participado do duelo contra o San Lorenzo, no meio de semana, pela Libertadores. Luan e Marcos Rocha foram sacados do time.

Assim, o Alviverde está escalado com: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez;, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Lázaro, Endrick e Flaco López.