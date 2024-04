Palmeiras lembra post de 2023 e tira onda do Santos: "Verdadeiro time da virada!"

A vitória por 2 a 0 sobre o Santos, alcançada na tarde deste domingo, marcou o tricampeonato do Palmeiras no Paulistão. Após o triunfo no Allianz Parque, o time alviverde usou seu perfil no X (antigo Twitter) para tirar onda do adversário praiano.

"O verdadeiro time da virada! Que canta, que vibra, que não cansa de fazer história! A nova taça do Paulistão é da família Palmeiras! A Sociedade Esportiva Palmeiras é tricampeã estadual consecutivamente", publicou o clube, com uma arte do elenco e do técnico Abel Ferreira.