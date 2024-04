Palmeiras dá o troco no Santos, vence clássico no Allianz e é tricampeão paulista

O Palmeiras é tricampeão do Campeonato Paulista! Neste domingo, o Verdão venceu o Santos por 2 a 0, no Allianz Parque, pelo jogo de volta da grande final e conquistou o título do Estadual. Os gols foram de Raphael Veiga e Aníbal Moreno. Na ida, o Peixe havia vencido por 1 a 0. Ou seja, o agregado ficou 2 a 1 para os palestrinos.

Assim, o Alviverde chega ao seu 26º título do Campeonato Paulista. O time é o segundo clube com mais canecos, ficando apenas atrás do Corinthians, que tem 30. O Santos segue com 23.

Além disso, essa é a segunda vez na história que o Palmeiras conquista o Paulistão pelo terceiro ano seguido. O clube alcançou o feito em 1932, 1933 e 1934.