Nauhany Silva e Luis Augusto Miguel são campeões do Roland Garros Junior Series

A paulista Nauhany Silva e e o goiano Luis Augusto Miguel conquistaram neste domingo o título do Roland Garros Junior Series, em São Paulo. Com o resultado, os brasileiros garantiram vaga inédita no Roland Garros Junior, em Paris.

A primeira a entrar em quadra foi Naná, que enfrentou a mexicana Hanne Estrada, que até chegar à final só tinha perdido seus games no torneio. Depois de um início instável, a paulista se recuperou e garantiu seu passaporte para Paris ao vencer a partida por 7/5 6/2.

"Comecei nervosa, não estava tão bem, mas depois fui me soltando e administrei bem o jogo no segundo set. Estou muito feliz com essa conquista e vou dar o meu melhor em Paris", contou Naná sobre a partida.