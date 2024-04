Marcelo Teixeira valoriza vice do Paulista em ano de reconstrução e vê Santos no caminho certo

"O santista precisava desse resgate, onde você volta a dar confiança, volta a ter o seu devido local, que é a disputa de campeonatos. O santista teve a chance de mostrar a sua camisa para o Brasil e Mundo. Deixamos para trás equipes muito fortes, todas queriam estar onde o Santos está. Queríamos o título, mas o Santos caiu de pé. O Santos lutou e vamos continuar essa briga. Não vamos nos contentar apenas com essa decisão. Queremos colocar o Santos no seu devido lugar e, para isso, queremos contar com esse apoio, que é impressionante. Os torcedores estão ao lado do clube. È uma reconstrução dura e difícil, mas estamos indo em uma direção firme e forte. hoje o santista mais comemorar do que lamenta", completou.

Por fim, Marcelo Teixeira também falou sobre as polêmicas de arbitragem da final do Paulistão. O presidente elogiou Raphael Claus, mas questionou o VAR.

"O trio de arbitragem foi muito bem, conduziu bem. O detalhe é a decisão do VAR. É estranho, pois quando o VAR chama, o próprio Claus dá sinal de seguir o jogo. O João Paulo quase bateu o tiro de meta. Aí o VAR chama de novo. Mas não vamos detalhar algum possível erro. Não vi erro do Claus. Ele conduziu bem o jogo. São talvez detalhes que possam ocorrer, como a bola rolando. O VAR poderia ter revisto a questão da bola rolando. Eu fui ao vestiário deles e os cumprimentei", finalizou.

O Santos volta as suas atenções agora para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time estreia no torneio no final de semana dos dias 20 e 21, contra o Paysandu, na Vila Belmiro. A CBF ainda não detalhou a rodada.