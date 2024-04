Maestro do Santos, Giuliano volta ao Allianz após lesão e mira resposta depois de dispensa

A final do Campeonato Paulista será de suma importância para Giuliano. Aos 33 anos, o meia do Santos tenta provar que ainda tem muito futebol para gastar, especialmente após passar por uma dispensa no Corinthians.

O experiente jogador não teve o seu vínculo renovado com o Timão ao final de 2023 e ficou livre no mercado para assinar com o Peixe. O atleta chegou à Vila Belmiro com muita vontade de mostrar o seu valor e vê a decisão do Estadual contra o Palmeiras como uma ótima oportunidade.

Com a camisa alvinegra, Giuliano soma seis partidas, sendo quatro como titular, três gols e uma assistência. Os números só não são melhores pois o meia passou por uma lesão complicada, sofrida justamente no Allianz Parque.