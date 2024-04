Liverpool empata com United e perde a liderança do Inglês

Neste sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool visitou o Manchester United no Old Trafford e empatou por 2 a 2. Os gols da equipe de Kloop foram marcados por Luis Díaz e Salah, enquanto Bruno Fernandes e Mainoo fizeram para os mandantes.

Com o empate, o Liverpool perdeu a liderança da competição. Apesar de estar empatado com o Arsenal em 70 pontos, o adversário tem mais vitórias em relação aos Reds. Por outro lado, o United chegou aos 49 somados na sexta posição.

O Liverpool retorna aos gramados na próxima quinta-feira, diante da Atalanta, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga Europa. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Anfield. Já o United enfrenta o Bournemouth pelo Campeonato Inglês no próximo sábado, às 13h30 (de Brasília), no Dean Court ou Vitality Stadium.