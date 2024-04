Herói contra o Santos, Aníbal Moreno fala sobre primeiro título pelo Palmeiras: "Emoção muito grande"

O volante Aníbal Moreno, autor do gol do título estadual do Palmeiras contra o Santos, neste domingo, falou da sensação de conquistar sua primeira taça com a camisa do Verdão. Os comandados de Abel Ferreira bateram o Peixe por 2 a 0 e se sagraram tricampeões do Paulistão.

"Estou muito feliz. É uma emoção muito grande. Gostaria que minha família estivesse aqui, eles estão longes. Escreveram uma carta e meu coração está feliz. Sabia que tínhamos que reverter a situação e estamos felizes", comentou Aníbal em contato com a imprensa, no gramado.

O camisa 5, contratado no início da temporada, falou do seu período de adaptação no Palmeiras. O jogador conquistou sua vaga de titular naturalmente, ao lado de Zé Rafael.