Flamengo vence Nova Iguaçu com gol de Bruno Henrique e confirma título carioca

FIMMMMMMMM DE JOGO NO MARACA! O MENGÃO vence o Nova Iguaçu por 1 a 0 com golaço de Bruno Henrique e conquista o @Cariocao pela 38ª vez! ????#CRF #VamosFlamengo #ErgaATaça pic.twitter.com/0qPnht7lLm

? Flamengo (@Flamengo) April 7, 2024

O jogo

O Flamengo começou a partida tendo mais posse de bola, mas sem levar perigo. Já o Nova Iguaçu assustou aos seis minutos, em avanço rápido. Albert arriscou da entrada da área e parou em defesa de Rossi. Depois, foi a vez de Xandinho ser lançado na área e tentar encobrir Rossi. No entanto, a bola passou sobre o travessão.

Os rubro-negros seguiam com a bola, mas sem a intensidade do primeiro jogo. O panorama da partida só mudou nos minutos finais, quando Everton Cebolinha acertou a trave. Em seguida, Arrascaeta foi lançado na área e chutou para grande defesa de Fabrício. O Nova Iguaçu ainda teve chance de assustar em finalização de longe de Xandinho. Assim, o placar permaneceu inalterado no intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo iniciou com a mesma postura do fim do primeiro e quase abriu o placar com um minuto. Everton Cebolinha chutou colocado da entrada da área e acertou novamente a trave. Em seguida, Arrascaeta recebeu passe na área e mandou na rede pelo lado de fora.