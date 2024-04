Estrangeiros estreantes faturam o título da Maratona de São Paulo

Feminino

Já entre as mulheres, a disputa foi ainda mais apertada. Até praticamente o km 38 um grupo de cinco atletas estavam juntas. Quatro delas representantes do continente africano, e somente Helen Daniela Baltazar Medina, da Bolívia, defendendo a América do Sul. Aliás, a atleta boliviana demonstrou bastante garra e determinação para superar as adversárias, e favoritas na prova, para vencer, com certa folga, a 28ª edição da Maratona de São Paulo. Nos últimos dois quilômetros, a boliviana abriu distância para as concorrentes e na base da determinação sagrou-se a campeã da Maratona de São Paulo. Em 2023, ela havia conquistado o quarto lugar na Maratona do Campeonato Pan-Americano de Maratona em Caracas, na Venezuela.

"Foi uma prova muito bacana. E estou muito feliz. É a primeira vez que venho competir no Brasil e estou contente com a recepção dos brasileiros, que me incentivavam ao longo do percurso. O caminho era cheio de altos e baixos, mas gostei muito. Agradeço a toda a organização do evento e a oportunidade de correr aqui e conhecer um pouco deste país animado", comemorou a boliviana, vencedora da prova.

Resultados da 28ª Maratona de São Paulo: